La Locatelli sfiora la vittoria, ma viene sconfitta in casa dal Bologna nella giornata in cui Rapallo – Como viene rinviata per l’allerta meteo. Nell’ottava giornata Serie A2 femminile prosegue il brutto periodo delle genovesi. Le lontre iniziano bene e vanno rapidamente al comando sul 4-2 per poi tenere il vantaggio fino all’ultimo quarto.

Il crollo arriva nell’ultimo periodo quando Bologna sfrutta il calo delle genovesi e con il minimo scarto, vince 8-9 e si prende tre punti che valgono alle emiliane il quarto posto. La Locatelli invece resta penultima. La prossima settimana la trasferta di Varese sembra abbordabile per le lontre che devono cercare di risollevarsi. Trasferta anche per Rapallo che in Sardegna contro la Promogest è chiamato a una reazione.