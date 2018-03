Ju jitsu: Lino Team in evidenza a Taranto e La Spezia

Genova. Intenso weekend di ju jitsu per la Lino Team, impegnata in contemporanea su due fronti.

A Taranto si è tenuta la Coppa Italia Fijlkam, primo appuntamento ufficiale federale della stagione con circa 700 atleti partecipanti e più di 30 società provenienti da tutta la penisola, che si sono confrontate nelle discipline di Fighting System, Ne Waza, Duo System e Duo Show.

Ricchissimo bottino per la Lino Team che nella competizione di Ne Waza conquista tre ori ed un bronzo, mentre nel Fighting System arrivano ben cinque ori ed un bronzo su sette atleti partecipanti.

Grande soddisfazione per le prestigiose medaglie ottenute in una difficilissima competizione, che confermano la Lino Team al vertice nazionale della disciplina, unica società ligure partecipante a questo importante evento. Presenti sulla materassina in qualità di arbitri Stefano e Chika, come sempre apprezzati per la loro competenza e professionalità.

Una piccola delegazione di giovanissimi era presente al Memorial Marchi a La Spezia, accompagnata dal tecnico Jacopo. Hanno conquistato due medaglie d’oro ed una d’argento con cinque atleti partecipanti. “Complimenti a tutti i ragazzi che con grinta si sono confrontati in questi due appuntamenti dimostrando di essere ormai una delle migliori realtà nel panorama nazionale della disciplina anche sotto il profilo organizzativo” dichiara Matteo Repetto.

Prossimi appuntamenti saranno le qualificazioni ai campionati italiani Cadetti di judo ed il tradizionale Trofeo Rola.