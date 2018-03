Arenzano. Oggi, per la rubrica quotidiana di Genova24.it #portamiacasa, sono direttamente i volontari del canile di Arenzano che raccontano – con parole loro – la storia di tre cani che meritano al più presto una vera famiglia e una vita felice.

Jo. “Caro Jo ce l’abbiamo fatta!!! E’ stato un grande lavoro di gruppo e finalmente quei tuoi occhi incredibili che all’inizio ci dicevano “statemi lontano” e poi “oddio fate piano ho paura di voi” ora ci dicono “voglio le coccole stai un po’ qui con me? Se vuoi ti dò la zampa!” e anche “mi porti a fare una bella passeggiata?”. Sì! Sei diventato un cagnone fantastico ora ti fidi di tutti e vuoi scoprire il mondo! L’inferno da cui arrivavi ormai è solo un lontano ricordo ora Jo sei pronto a spiccare il volo con qualcuno che abbia il desiderio di accompagnarti nel tuo viaggio di conoscenza e sarà un viaggio entusiasmante! Jo è il nostro gigantone speciale, poco più di un anno taglia grande, manto nero e due gemme, i suoi meravigliosi occhi color ambra che spiccano in tutta la loro lucentezza. Un cane fantastico che vi darà tantissime soddisfazioni! Jo vuole imparare Jo vuole vivere!”

Whisky è un cagnone di 2 anni taglia media grande dalla dolcezza infinita equilibrato fantastico oltre che straordinariamente bello, va benissimo al guinzaglio, ti abbraccia forte con le zampe come per dire portami via con te. Un essere speciale che farà la fortuna di chi lo adotterà!

Il nostro Grisù aspetta ancora, lui cucciolone speciale, dolcissimo, buono sempre alla ricerca di contatto. Grisù ha bisogno urgente di trovare una famiglia tutta sua. Grisù, le orecchie con il cane intorno, ecco la migliore descrizione del nostro Grisù cucciolone di 8/9 mesi dall’aspetto davvero originale! Fantastiche le sue meravigliose orecchie a parabola che lo rendono speciale e unico ma tutt’intorno un cucciolo pelo ruvido pepe e sale con quel musetto sveglio e dolcissimo allo stesso tempo. Allegro socievole giocherellone molto bisognoso di contatto umano Grisù ha un carattere d’oro e merita una bella famiglia che lo riempia d’amore! Taglia media vaccinato microchippato e castrato.