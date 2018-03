Inps, a Torriglia e Busalla i primi due “Punti Cliente” del Parco dell’Antola

Genova. Saranno aperti al pubblico a Torriglia e a Busalla i primi due Punti clienti Inps all’interno del Parco dell’Antola. La novità rientra nel progetto “Parco solidale” ed è frutto della convenzione stipulata tra l’Ente Parco e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sottoscritta, questa mattina, in Regione Liguria, dal presidente del Parco Antola Daniela Segale e dal direttore regionale Inps Paolo Sardi.

“Fornire servizi ai cittadini – ha commentato l’assessore regionale ai Parchi e allo Sviluppo dell’entroterra Stefano Mai – è fondamentale per contrastare lo spopolamento delle nostre vallate e incentivare le famiglie a restare a vivere nei nostri piccoli centri montani. Inoltre, l’apertura di un punto Inps a Torriglia, Comune che ha un elevato tasso di vecchiaia tra la popolazione residente, oltre la media regionale, è un gesto di sensibilità verso gli anziani residenti, un modo anche per far sentire più vicine alle loro esigenze quotidiane le istituzioni e la pubblica amministrazione. Inoltre, il progetto avviato dal Parco dell’Antola può diventare una buona pratica estendibile anche ad altri territori”.

I nuovi punti Cliente Inps saranno all’interno degli uffici del Parco, in via della Provvidenza a Torriglia e in piazza Malerba a Busalla, e si avvarranno del personale dell’Ente Parco stesso, che sarà adeguatamente formato. L’Inps metterà a disposizione i software e i collegamenti necessari a garantire i servizi base agli utenti. In caso di esigenze specifiche da parte dell’utente sarà possibile prendere appuntamento con personale Inps che si recherà, anche a domicilio, per il disbrigo delle pratiche in particolare rivolte agli anziani.

Sempre nel progetto Parco solidale rientra anche la prossima apertura di punti Aci e di uno sportello informazione Energia, attivo dal 7 aprile, nelle sedi del Parco dell’Antola.