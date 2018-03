Incidente mortale a Multedo, nuova protesta dei residenti in via Dei Reggio

Genova. Sono scesi di nuovo in piazza, a due giorni dall’ultima manifestazione di protesta, i cittadini di Multedo e Pegli, che dopo l’incidente mortale che ha visto come vittima un anziano travolto da un tir proprio all’uscita del casello autostradale, chiedono maggiori condizioni di sicurezza per l’assetto viario di via Dei Reggio.

Anche nel tardo pomeriggio di oggi, nel corso di una manifestazione autorizzata dalle forze dell’ordine, i residenti hanno deciso di attraversare ripetutamente le strisce pedonali, di fatto rallentando il traffico fino a bloccarlo.

La pericolosità di quella strada, troppo stretta e con una curva a gomito, viene denunciata da anni dagli abitanti e dal comitato di quartiere di Multedo che periodicamente documentano anche con l’ausilio di foto e video i bilici che restano incastrati in curva.

La manifestazione si è conclusa verso le 19. I cittadini chiedono un incontro in Comune o in Prefettura.