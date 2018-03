Incendio traliccio a Forte Begato rivendicato su sito anarchico: è un attacco contro la società iperconnessa

Genova. E’ stato rivendicato sul sito anarchico Roundrobin.info l’incendio al ripetitore Telecom i via Forte Begato che ieri sera è stato dato alle fiamme con disagi per i cittadini dell’entroterra genovese.

La rivendicazione contiene un forte attacco alla società moderna e iperconnessa dei selfie e della necessit di essere sempre reperibili. “ll prodotto della tecnologia e dei suoi apparati è innanzitutto l’alienazione.Il vuoto derivato da questa mediazione è funzionale al potere per mantenere salde le sue redini, non a caso sono state recentemente inventate nuove “App” come Youpol che trasformano cittadini frustrati in cani da guardia del potere” si legge nel testo.

“Deleghiamo qualsiasi scelta ad un oggetto di plastica e silicio – si legge ancora – diventato ormai una vera e propria estensione del nostro corpo, e nei momenti di relax ci affidiamo a quelli che sono veri e propri oppiacei: serie tv, giochi on line, partite di calcio. Quello che stiamo vivendo oggi e che ci rende “carnefici e vittime” inconsapevoli è la drammatica lobotomizazzione del genere umano”.

“Ci assumiamo la responsabilità dei nostri gesti e rivendichiamo l’attacco di uno dei principali ripetitori Telecom sulle alture di Righi” scrivono e spiegano anche le modalità dell’incendio: “Tante le telecamere e i sensori di movimento all’interno dell’area recintata eretti a difesa del mostro metallico, ma la passione per la libertà unita ad un certo grado di determinazione permettono di sorvolare certi ostacoli” dicono ancora alludendo al fatto che i sistemi di sorveglianza elettronica avrebbero fatto cilecca o non sarebbero stati funzionanti

“Una volta posizionato il necessario abbiamo innescato la miccia – prosegue la rivendicazione – ad un tratto la luce parassita della città è passata in secondo piano.

I venti litri di benzina hanno preso corpo e i nostri occhi e i nostri cuori si sono illuminati di gioia!”

Il documento si conclude con la solidarietà agli anarchici arrestati e attualmente sotto processo nell’ambito dell’operazione Scripta Manent della Procura di Torino. Il documento non è firmato da una sigla nota bensì da un generico “Nemici di questa società e dei suoi servi”.