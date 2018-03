Genova. Il CDM futsal Genova vince espugnando il terreno di Reggio Emilia, sede dell’Olimpia Regium, che così perde il virtualmente primo posto della classifica del girone C della Serie B di calcio a cinque. La rimonta genovese, però, forse giunge tardi per riaprire il campionato.

Ai padroni di casa non è bastata la tripletta di Ruggiero, il campione di Reggio Emilio: il secondo tempo è stato un vero mnonologo del CDM, capace di rimontare e di andare a vincere, conquistando i tre punti. CDM in campo con Pozzo, Lombardo, Foti, Ortisi, De Jesus, Piccarreta, Ricchini, Luan Costa, Solano, Sacco, Mazzariol.

Apre le danze il numero 15 dell’Olimpia Ruggiero, che porta avanti i padroni di casa, subito raggiunti da Solano su punizione; Ruggiero ne mette a segno altri due, prima che Solano, ancora su calcio da fermo, accorci nuovamente sul 3-2 che chiude la prima frazione.

Qui si accendono i genovesi, che prendono il controllo: è un vero dominio. Mazzariol pareggia su un’indecisione del portiere di casa Nutricato e sette minuti dopo va nuovamente in rete, portando il CDM in vantaggio. Passano due minuti e Ortisi allunga, prima della rete di Pozzo che chiude definitivamente la corsa.

Per il CDM di Lombardo una vera ripresa, dopo alcuni passaggi al buio, e un match che cambia la classifica: qualche indecisione in meno in passato avrebbe potuto dare davvero un quadro differente alla stagione genovese. La prima piazza del girone, infatti, rimane a sei punti di distanza, quando ormai si sono disputate diciotto giornate.