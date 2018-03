Ilva, domani l’udienza al Tar. Già saltato il nuovo tavolo previsto per il 9 marzo

Genova. Si terrà domani di fronte al Tar di Lecce l’udienza per decidere nel merito il ricorso di Regione Puglia e Comune di Taranto contro il piano di ambientalizzazione dell’Ilva di Taranto. Il tempo è quasi scaduto senza che si arrivasse a un accordo. Una giornata importante che arriva a 24 ora dalla bufera elettorale che non potrà non avere conseguenze anche sulla trattativa per il passaggio degli stabilimenti al gruppo franco-indiano Arcelor-Mittal.

E non a caso dei tre incontri fissati per il 9, il 20 e il 29 marzo quello di venerdì 9 marzo è già saltato anche se ancora manca l’ufficialità.

“E’ una situazione di sempre maggiore confusione – commenta il segretario genovese della Fiom Bruno Manganaro – ogni volta che ci invitano a un incontro noi andiamo ma è evidente che in questa fase la trattativa non possa fare passi avanti”.

Fra l’altro dopo la disfatta del Pd sfuma ogni ipotesi secondo la quale il ministro Carlo Calenda o il sottosegretario Teresa Bellanova possano avere ancora voce in capitolo rispetto alla trattativa stesse. E la vittoria del M5S in Puglia con oltre il 44% dei voti non aiuta visto che il M5S è sempre stato il più duro rispetto al piano di risanamento Ilva