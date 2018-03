Hockey prato: Cus Genova, successo sofferto sul 1980

Genova. Sedici partite disputate, quattordici ancora da giocare. Con la stagione primaverile è ripartita l’attività outdoor dell’hockey ed il girone C della Serie B ha superato il giro di boa.

Si è ripartiti con la sfida tra Genova Hockey 1980 e Cus Genova, giocata domenica 18 marzo. La capolista si è imposta soffrendo più del dovuto e mettendo in campo una delle peggiori prestazioni della stagione, andando addirittura a subire due reti, dopo aver concluso l’intero girone d’andata senza incassarne nemmeno una. Le assenze di Gualco e Schirru hanno sicuramente pesato, ma non possono essere un alibi per il brutto gioco espresso e i tanti errori commessi, anche sotto porta. Nonostante tutto Ardini e compagni portano a casa il bottino pieno vincendo 3-2 grazie alla doppietta di Tollini e al gol di Danese. Per gli sconfitti reti di Bertorello e Sabbarese.

Domenica 25 marzo è andata in scena la partita tra Atletico Superba e HC Liguria, valevole ancora per il girone di andata. I genovesi, così come il Cus Pisa riserve, affrontano il campionato fuori classifica.

L’Atletico Superba si è imposto per 10 a 4 al termine di una partita ricchissima di azioni da rete, da entrambe le parti. I savonesi sono andati a segno due volte con Biglino ed una ciascuno con Sonego e Carmine Francese.

La classifica (tra parentesi le partite valevoli giocate): Cus Genova 12 (4), HC Genova 6 (3), HC Liguria 3 (3), Genova Hockey 1980 0 (4).

Le prossime partite in programma:

domenica 8 aprile ore 9,30 HC Genova – Cus Genova

domenica 8 aprile ore 12,30 Cus Pisa riserve – HC Liguria