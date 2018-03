Genova. Un uomo di 60 è morto nel pomeriggio al terminal portuale Vte di Genova Pra’. Si tratta di un camionista, Eugenio Fata, originario di Cosenza.

Il 60enne era sceso dal suo mezzo e si trovava a piedi in un’area di movimentazione di camion e container. Ha chiesto informazioni a un altro camionista, che era invece al volante di un tir. Non appena concluso il dialogo, si è allontanato e, per motivi ancora da chiarire, è stato travolto dalla ralla dello stesso camion.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con l’elisoccorso, l’automedica del 118 e una pubblica assistenza. Il 60enne è stato immobilizzato e intubato e trasferito d’urgenza in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino con diversi traumi su tutto il corpo. Purtroppo non ce l’ha fatta e in ospedale è stato constatato il decesso.

Sul caso sono state aperte indagini da parte dell’ispettorato del lavoro, della polizia e della capitaneria di porto.