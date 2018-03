Genova. La Goliardica non va oltre lo 0-0 con l’Ortonovo ed il mancato successo è raccolto con rammarico da mister Roberto Bollentini.

“Abbiamo gettato al vento due punti preziosi, che ci avrebbero consentito di avvicinarci al Don Bosco Spezia, quint’ultimo in classifica – esordisce Bollentini – Abbiamo fatto la partita per tutti i novanta minuti, ma siamo stati poco cattivi sotto porta e la dea bendata sembra essersi dimenticata di noi”.

“Nonostante la posizione di classifica deficitaria, ho visto davvero poche squadre giocare meglio di noi ed esserci superiori in tanti aspetti, purtroppo la partita di oggi è lo specchio del nostro campionato: la palla non vuole entrare e facciamo fatica ad ottenere vittorie, meritate sul campo”.

“Sapevamo che sarebbe stato un anno difficile, ma in effetti, anche a livello di infortuni, siamo stati poco fortunati. Comunque, dal prossimo turno, rientreranno alcuni giocatori, come Molinari, molto importanti, sia in campo, che nello spogliatoio. Il nostro obiettivo è quello di ottenere il miglior piazzamento all’interno della griglia dei play out, per poterli giocarli, con maggiori possibilità di ottenere la salvezza”.