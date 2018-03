Genova. “Abbiamo portato a casa una risultato fondamentale, nella lotta per la salvezza – afferma Fabio Molinari – che ci ha permesso di accorciare la classifica e migliorare l’autostima dei tanti giovani presenti in squadra, in vista del rush finale”.

“La partita è stata da noi giocata in modo ottimo, dimostrando compattezza e determinazione e soprattutto, a differenza di altre volte, decisione sotto porta”.

Mister Bollentini non ha mai smesso di credere nella qualità del gioco, come elemento imprescindibile per arrivare al traguardo: “Vero, il mister e tutti noi non abbiamo mai snaturato il nostro modo di pensare e concepire il calcio, ragion per cui siamo fiduciosi di poter centrare la salvezza, anche a costo di dover lottare domenica, dopo domenica, per arrivare alla meta prefissata”.