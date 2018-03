Giro di spaccio di cocaina al Cristal Cafè: Axel Bianchi, fratello del maniaco dell’ascensore Edgar, finisce ai domiciliari

Genova. E’ stato arrestato a Genova con l’accusa di spaccio di droga nel suo bar Axel Bianchi, 42 anni, fratello maggiore del maniaco dell’ascensore Edgard Bianchi, che è stato in carcere per una serie di aggressioni a ragazzine negli androni dei palazzi di Genova ed è stato condannato a Milano con l’accusa di avere violentato una minore.

Axel è stato incastrato dagli investigatori della sezione criminalità diffusa della squadra mobile insieme ad un complice albanese grazie alle denunce alla polizia di due madri preoccupate perché i figli andavano a comprare cocaina nel bar di Bianchi, il Cristal Cafè di via Savona, nel centro di Genova.

Bianchi è stato fermato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare richiesta dal pubblico ministero Gabriella Dotto in base alle indagini svolte dalla squadra mobile e concesso dal gip Teresa Rubini. Per il 42enne, noto imprenditore e chef con un’agenzia di catering, il gip ha disposto la misura degli arresti domiciliari.

In manette è finito anche il presunto complice di Bianchi, un albanese di 32 anni anch’egli barista nel bar: per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere. I due pusher nonostante si fossero accorti della presenza di microspie della polizia sistemate dietro un pannello crollato durante una festino nel locale, non hanno smesso di spacciare ma si sono limitati a adottare alcune precauzioni. In particolare l’albanese, che sarebbe il fornitore della droga, aveva un telefono che usava solo per i messaggi.

L’inchiesta ha permesso di recuperare alcuni grammi di cocaina già confezionate in dosi e identificare una quarantina di consumatori ora segnalati alla prefettura per il consumo. Bianchi, difeso dall’avvocato Gian Stefano Torrigino, sarà ascoltato nei prossimi giorni nell’interrogatorio di convalida.

Il fratello di Axel Bianchi, il “maniaco dell’ascensore”, è stato condannato a 10 anni a Milano per violenza sessuale su minore. Bianchi era stato arrestato il 27 settembre 2017 per avere abusato di una 13enne sul pianerottolo di un palazzo. Il maniaco aveva chiesto perdono e implorato di essere curato. Nel 2007 Bianchi era stato condannato a 14 anni in primo grado a Genova per violenza sessuale su decine di studentesse, che aggrediva sempre con lo stesso modus operandi. La pena poi era stata ridotta a 12 anni e in Appello e Bianchi era uscito dal carcere nell’agosto del 2014. Da allora se ne erano perse le tracce, sino a quando non è ricomparso con la violenta aggressione alla minorenne milanese.