Il giorno delle code, le affluenze alle 19 tra voglia di partecipare e tagliandi “antifrode”

Genova. Qualcuno parla già di affluenza record, ma bisogna fare attenzione perché in questa tornata elettorale per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica si vota in un giorno solo e quindi, il dato più importante per le affluenze sarà quello delle 23.00 che dovrà raffrontarsi con quella finale delle elezioni del 2013 quando erano andati a votare il

A livello nazionale, comunque, il dato reso noto è del 58,5% con una crescita di una dozzina di punti rispetto al 46,80% delle precedenti elezioni politiche. Un segnale di crescita che si ritrova anche nei dati relativi alla Liguria che ha fatto registrare un’affluenza del 61,04% superiore di circa 11 punti rispetto al 49,98% delle precedenti politiche.

Situazione analoga a guardare Genova con la provincia che fa registrare un afflusso alle urne del 61,21%. Un dato che resta in linea con Genova città, che ha ovviamente il più alto numero di votanti, e che ha totalizzato il 60,78% di affluenza una decina di punti in più rispetto al 50,17% del 2013.

Insomma segnali che fanno ben sperare anche se, non dobbiamo dimenticarlo, parte delle code che abbiamo trovato ai seggi nascono dalle difficoltà di gestione del nuovo sistema di voto che prevede Il tagliandino “antifrode” diventato l’incubo dei presidenti di seggio. A molti vedendo le discussioni dei social, piace pensare che sia, invece, un bel segnale di democrazia e questa è una speranza condivisibile.