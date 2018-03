Turno di campionato decisamente negativo in Serie A2 femminile di pallanuoto con entrambe le squadre genovesi uscire battute dai rispettivi impegni. Brutto ko in particolare per la Locatelli che si confrontava con la capolista Como, ma che nella partita di andata aveva dimostrato di poter reggere l’urto contro la squadra lombarda.

Nella giornata che avviava anche il girone di ritorno, le comasche evidenziano una superiorità netta anche grazie a una prestazione decisamente sottotono delle lontre genovesi che, fatta eccezione per la prima metà del primo quarto, non impensieriscono mai la formazione di Como. Le padrone di casa mettono subito due reti differenza fra sé e le liguri, per poi prendere il largo nel secondo periodo quando le lariane vengono graziate da alcuni marchiani errori offensivi di Figari e co. Alla pausa lunga siamo sul 6-2, ed il rientro in vasca si rivela decisivo perché le locali travolgono la Locatelli, che incassa un 4-0 di parziale che chiude virtualmente i conti. Le rotazioni da parte dell’allenatore lombardo consentono alle liguri di evitare un altro parziale tremendo. Finisce 13-4, Locatelli che deve fare un esame attento alle proprie prestazioni se vuole risalire la china.

Aspro il commento di Stefano Carbone, allenatore delle lontre: “Mi piacerebbe commentare la partita, ma la partita di fatto non c’è stata. Oggi a pallanuoto ha giocato solo il Como. Noi per venire in gita tanto valeva andassimo a farci una passeggiata sul bellissimo lungolago. Non avessi visto le mie giocare come si deve a Varese penserei a grossi problemi di preparazione, ma non penso che in una settimana ci si possa ridurre in uno stato simile, quindi penso che il problema sia principalmente la testa. Forse in questo senso la sosta di Pasqua è veramente una fortuna per noi. Concludo rilevando l’estrema e consueta signorilità dell’amico Tete Pozzi e della Como Nuoto in occasione di un bruttissimo episodio accaduto nel terzo tempo, nel quale ovviamente allenatore e società non possono in alcun modo nulla, ed anche la bella prova di Pavanetto che ha brillantemente diretto (episodio citato a parte) e che avendoci arbitrato anche a Varese dove abbiamo fornito ben altra prestazione, probabilmente non ha neppure riconosciuto quella che era praticamente la stessa formazione”.

Anche Rapallo perde e con lo stesso numero di reti al passivo nella gara contro la Pallanuoto Trieste, ma almeno per metà partita resta in corsa. Primo quarto in favore delle friulane che trovano le due reti di scarto sul finire del periodo. Nel secondo quarto Rapallo reagisce e si rifà sotto andando alla pausa di metà gara sul 4-5. Decisivo il terzo quarto con le triestine che allungano in maniera netta chiudendo sul 4-8. Nell’ultimo periodo Cabona illude le ruentine con una doppietta, ma è solo un’illusione perché Trieste riparte alla grande e rapidamente scappa fino al 6-13. Antonini nel finale rende il passivo meno ampio.

Ora arriva per tutti la pausa pasquale. Si torna in vasca l’8 aprile con il derby che mette in palio punti importanti fra due squadre che cercano il riscatto.