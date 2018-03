Genova saluta il suo campione: addio ad Aureliano Bolognesi

Aveva portato in alto il nome di Genova nel mondo a suon di pugni, ma non era un malavitoso o un prepotente, tutt’altro. Aureliano Bolognesi, nato nel 1930 a Sestri Ponente si è spento oggi nella sua residenza ligure, lasciando un grande vuoto nel mondo pugilisitico non solo genovese, ma italiano in generale.

Bolognesi era amatissimo dai suoi ex allievi che lo guardavano come un esempio, uno sportivo d’altri tempi che non si era fermato neanche quando poco tempo dopo la sua epica vittoria della medaglia d’oro olimpica nei Giochi di Helsinki del 1952, aveva dovuto abbandonare il ring per una lussazione alla spalla. A 26 anni, quando avrebbe anche potuto replicare anche nel mondiale, dovette abbandonare l’attività di atleta per diventare allenatore.

Fino all’ultimo è rimasto legato alla sua Celano Boxe che pochi mesi fa lo aveva festeggiato in occasione dei 65 anni dalla vittoria dell’oro olimpico. Bolognesi aveva iniziato a boxare a soli 16 anni mettendosi ben presto in mostra e guadagnandosi prima il titolo ligure, poi quello tricolore sconfiggendo il piemontese Maffeo e ricevendo i complimenti del mitico Tiberio Mitri. Il suo stile era pensato, non era solo forza, bensì ragionamento, fatto non sempre comune nel pugilato.

Col passare del tempo e delle vittorie, Natalino Rea, tecnico azzurro volle puntare su di lui per Helsinki ’52, ma alcune pressioni politiche spingevano per il romano Rosini. Fu allora deciso di mettere i due sullo stesso ring. Rosini si fermò perché fu messo al tappeto tre volte in due round. In Finlandia poi il trionfo del boxeur genovese arrivò grazie alla vittoria “in rimonta” di Bolognesi contro l’americano Bickle, che lo mise al tappeto subito, ma subì la reazione veemente ed implacabile del sestrese. Di seguito vinse con l’ungherese Juhasz e poi con il locale Pazkanen prima di ritrovarsi in finale con il polacco Antikiewicz che sconfisse per due punti su tre dei giudici.

Nel 2015 aveva anche ricevuto il Collare d’Oro dal Coni per mano del presidente Giovanni Malagò.