Genova, ristorazione scolastica: incontro pubblico in val Bisagno

Genova. Dopo il successo della mobilitazione della scorsa settimana (nella foto “l’invasione” in consiglio comunale), proseguono le iniziative dei genitori genovesi collegate al nuovo appalto di ristorazione scolastica. L’Associazione comitati genitori della val Bisagno ha indetto un incontro pubblico per domani, venerdì 30 marzo, per mettere a confronto ogni realtà genovese attiva nell’orbita della ristorazione scolastica, che possa contribuire a realizzare un documento condiviso da consegnare in Comune all’incontro di venerdì 6 aprile.

“Tale documento – scrive l’associazione – ha come obiettivo la regolamentazione dei controlli presso le mense dei nostri figli, nonché le linee guida per le commissioni mensa”.

I genitori della val Bisagno ricordano che molti Comuni italiani si sono già adeguati a certe direttive, e che l’attuale Amministrazione del Comune di Genova, ha dimostrato un apertura alle parti sociali, invitando le più rappresentative e storiche a un tavolo di discussione per acquisire varie proposte e, finalmente, approvare tale Regolamento.

L’appuntamento è dalle 16.30 nella sede in via Piacenza 63, nei locali della Croce Verde San Gottardo.