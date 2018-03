Genova. Un avvio incerto, gli ospiti che passano in vantaggio, la prima frazione chiusa in sofferenza. Poi lo stacco decisivo sino alla vittoria, la dodicesima in dodici partite di campionato: il Genova Quinto B&B Assicurazioni inizia il girone di ritorno della Serie A2 battendo 13-3 il Como Nuoto. Tre punti che consolidano il primato in classifica dei biancorossi.

“La nostra superiorità si era vista anche nel primo tempo – commenta il tecnico Matteo Greco, che ha sostituito lo squalificato Gabriele Luccianti in panchina -. Abbiamo fatto diversi errori in fase di conclusione e direi che il risultato del primo tempo si spiega così. Poi siamo stati più precisi, anche se con qualche errore di troppo a uomo in più. Nel complesso si è vista ancora una squadra preparata, forte, capace di mettere in difficoltà gli avversari. Una formazione completa, credo che sarà difficile per tutti affrontarci. In situazioni più complicate però sarà importante evitare di regalare un tempo agli avversari come è successo oggi“.