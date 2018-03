Genova. Prosegue inarrestabile la marcia del Genova Quinto B&B Assicurazioni in testa alla classifica del girone Nord della Serie A2.

Nella terza giornata di ritorno, i biancorossi hanno superato 13-6 alle Piscine di Albaro la seconda in classifica, la President Bologna, conquistando la quattordicesima vittoria in altrettante partite di campionato.

Dopo il lampo iniziale felsineo di Baldinelli, Bittarello e compagni hanno preso in mano le redini della partita, conquistando un successo mai in discussione e mandando l’ennesimo chiaro segnale al campionato.

“Risultato forse fin troppo rotondo – commenta il tecnico Gabriele Luccianti –, ma sono contento, come sono contento del mio rientro. La cosa forse è stata sottostimata, si pensava che la squadra potesse fare a meno dell’allenatore e continuare a vincere come se nulla fosse, ma non era così. Quindi grazie e complimenti ai ragazzi e a chi mi ha sostituito, Lorenzo Marino e Matteo Greco in prima squadra, Luca Bittarello negli Under 17 e Under 20. Le parate di Pellegrini? A volte fa sembrare facili parate che in realtà sono molto difficili. Oggi ha fatto molto bene lui, è un punto di forza come tanti: mai come quest’anno il collettivo può fare la differenza, siamo una squadra in tutto e per tutto. In ogni occasione qualcuno può ben figurare anche per meriti dei compagni”.

“Ora ci godiamo la sosta pasquale, poi subito sotto con la Promogest. Come ho detto ai ragazzi, ad oggi non ci hanno dato ancora nessuna medaglia: complimenti per le quattordici vittorie, ma non abbiamo ancora fatto niente – conclude Luccianti – e dobbiamo giocarci tutte le nostre carte per tornare in Serie A1“.