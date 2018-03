Genova: occupavano illegalmente un alloggio Arte, scoperti dai carabinieri

Genova. Occupavano illegalmente un alloggio di proprietà di Arte, l’Agenzia regionale territoriale per l’edilizia. Per questo motivo un senegalese di 39 anni e una nigeriana di 36 anni, quest’ultima gravata di pregiudizi di polizia, sono stati deferiti in stato di libertà (ossia accusati di reato pur non essendo in detenzione) per “invasione di edifici pubblici”.

L’intervento è stato effettuato dai carabinieri della Compagnia di Arenzano proprio nell’ottica di limitare i fenomeni di occupazione abusiva.

L’appartamento si trova in via E. Vittorino, a Pra’.