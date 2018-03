Genova: grave incidente in via Gramsci

Genova. Grave incidente dopo le 10 di questa mattina in via Gramsci all’altezza del tunnel che passa sotto a Caricamento. Coinvolta una donna su un mezzo a due ruote, che è stata portata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Galliera, soprattutto a causa della dinamica dell’incidente. Il 118 riferisce che si tratta di un caso di politrauma.

Sul posto la polizia municipale, che sta effettuando tutti i rilievi del caso e cercando di agevolare il traffico che si è praticamente bloccato in entrambe le direzioni.

Al momento si registrano code che si ripercuotono soprattutto per chi proviene da corso Quadrio in direzione Ponente.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO