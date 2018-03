A Genova exploit del M5S secondo gli exit poll “local” dei giovani di Duetredue, tiene il centrosinistra

Genova. M5S, 37.6%; Centrosinistra, 25.4%; Centrodestra, 24.0%; LeU, 6.8%: sono i risultati degli exit poll della Camera su Genova a cura della piattaforma www.duetredue.org che dall’inizio delle elezioni sta seguendo l’andamento del voto, ed è un’idea fondata da Stefano Gaggero, Lorenzo Azzolini, Andrea Massera, Fabio Patrone, Anna Alexander e Marianna Pederzolli.

I dati sono il risultato di 968 interviste, con 452 risposte, con un tasso di rifiuto 53%. (Errore del ±5% con intervallo di confidenza del 95%)

“Abbiamo svolto l’exit poll con l’aiuto di una quindicina di volontari nel corso della giornata, come un esperimento principalmente rivolto a indagare successivamente una serie di indicatori socio-demografici correlati agli orientamenti di voto – dice Stefano Gaggero – il dato genovese significherebbe la vittoria del M5S nei 3 collegi uninominali prevalentemente costruiti sul Comune (Genova-Serrà Ricco e Genova-Bargagli alla Camera, e il collegio senatoriale). I risultati del nostro exit poll sono coerenti con un Centrodestra davanti a livello nazionale, ma più arretrato rispetto all’andamento dei sondaggi chiusi il 16 febbraio. Rispetto al 16 febbraio il M5S sarebbe in crescita, saldamente in seconda posizione. Il Centrosinistra, infine, avrebbe continuato a seguire la curva discendente iniziata con l’avvio della campagna elettorale. LeU rimarrebbe sui risultati misurati dalle rilevazioni demoscopiche per tutta la seconda parte della campagna elettorale”.

Le proiezioni nazionali in diretta saranno presentate e aggiornate durante la serata su https://www.duetredue.org e su https://www.facebook.com/Duetredue232