Genova. La Genova Calcio rifila sette reti ad un Moconesi in disarmo, conquistando, a pari merito con la Rivarolese, il secondo posto in classifica.

Insomma una buona domenica, vero Simone Romei?

“Nonostante un tempo ed un campo pessimo, è stata una domenica positiva – sorride l’attaccante di mister Podestà – il successo ci permette di raggiungere il secondo posto e ci infonderà la fiducia necessaria, per affrontare al meglio il tour de force di queste ultime giornate di campionato”.

“Queste partite, se non vengono affrontate con concentrazione e determinazione, diventano un boomerang pericoloso, oggi ci ha pensato Ilardo a sbloccare la gara e a metterla subito nella condizione psicologica migliore. Lo stesso Ilardo mi ha fornito l’assist per il primo dei due goal da me segnati, mentre nell’altro, dopo aver ricevuto un bel passaggio di Digno, ho superato l’estremo difensore avversario, in disperata uscita e depositato la palla in rete”.

Da buon segugio delle aree di rigore, non perdi l’occasione per mettere la tua firma in calce a molte delle partite…

“Con la doppietta odierna sono salito a quota 17, ma spero di segnare altri goal, nelle gare che mancano al termine del torneo, sperando siano utili alla conquista del secondo posto”.