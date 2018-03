Gelicidio: raffica di incidenti in scooter. In prognosi riservata un motociclista finito sotto un furgone in via Guido Rossa

Genova. Raffica di incidenti stradali stamattina a Genova anche per le condizioni critiche delle strade scivolose e pericolose a causa del gelicidio. Il bilancio dei vigili urbani sino a questo momento indica otto incidenti stradali in città, con sette feriti.

Il più grave si è verificato in via Guido Rossa, dove un giovane motociclista è finito rovinosamente sotto un furgone. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Soccorso dai militi di una pubblica assistenza e dal personale medico-sanitario coordinato dal 118 Genova, è stato trasportato in ospedale e ricoverato in prognosi riservata.

Il sindaco di Genova ha parlato di dodici scooteristi che sono finiti a terra questa mattina, rinnovando l’invito alla prudenza.