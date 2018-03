Genova. Decine di interventi dei vigili del fuoco in città per alberi caduti che hanno creato problemi alla viabilità, danneggiando i alcuni casi auto in sosta. E’ accaduto in particolare nelle zone di Albaro, Castelletto e Quezzi. Problemi anche in via Ca’ de Mussi a Staglieno a causa di un albero crollato per il vento e la neve.

Ieri erano stati oltre 40 oggi gli interventi dei pompieri di Genova per danni provocati dal forte vento che per tutto il giorno ha spirato forte arrivando a toccare raffiche di 100 km/h. Il servizio piu’ complessoin via Sant’Alberto a Sestri Ponente dove un albero e’ crollato e ha danneggiato un palo della telecom bloccando la strada e isolando la zona e il cimitero dei Pini Storti, chiuso come tutti i camposanti della citta’.

La pianta e’ stata tagliata dai vigili del fuoco e la strada liberata dopo circa un’ora. Numerosi ieri gli interventi dei pompieri per danni provocati dal vento nel centro storico a in altri quartieri fra cui San Fruttuoso e Castelletto. Molte le segnalazioni di oggetti pericolanti che rischiavano di cadere sulla strada, dalle persiane ai rami di alberi, dagli striscioni pubblicitari ai vasi di piante su terrazzi e davanzali.