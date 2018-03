Gastronomia, mercoledì 4 aprile torna a Genova l’Archichef Night

Genova. Dopo il successo di Milano, Londra e Roma torna a Genova Archichef Night per l’edizione 2018. Come sempre la cena evento itinerante, in Italia e all’estero, mette dietro ai fornelli cinque studi di architettura in ristoranti e bistrot prestigiosi. La serata si tiene nel cuore della città, all’interno di un palazzo della metà del Quattrocento presso il Ristorante 20 Tre.

Gli studi genovesi partecipanti sono ARCHIMIA, Atelier(s) Alfonso Femia AF517, Frigerio Design Group, maurizio varratta architetto e MED Architetti Associati. Sono stati chiamati a selezionare la propria ricetta preferita o quella in grado di descrivere al meglio i tratti peculiari del loro lavoro. Si occupano inoltre di scegliere i singoli ingredienti e di ideare l’impiattamento finale con un disegno preparatorio. Li aiutano in questa performance culinaria gli chef Andrea Dagnino e Christian Sangermano del Ristorante 20 Tre di Barbara Palazzo.

Per questo quarto appuntamento il menù è vario e si articola in cinque portate. L’antipasto è a cura dello studio ARCHIMIA ed è a base di pesce spada, accompagnato da dadi di gelatina di Negroni. Due sono i primi piatti, una pasta fresca all’erbetta con salsa allo zafferano e luganega croccante di Frigerio Design Group e uno spaghetto cavaliere con cozze, vongole e pecorino di maurizio varratta architetto. Il secondo è un baccalà fritto alla palermitana con un gateau alla francese ed è di Atelier(s) Alfonso Femia AF517. Mentre il dolce finale, una crema al mascarpone con offelle, è di MED Architetti Associati.

Durante la serata gli architetti raccontano agli ospiti in sala il piatto scelto e la sua preparazione, in questo modo i partecipanti possono votare la portata migliore. Inoltre una giuria di giornalisti si occupa di conferire un riconoscimento al miglior Archichef.

I design partner di questa prima tappa sono le aziende: Ceramica Sant’Agostino, Dornbracht, Kaldewei, Moroso, Panzeri, Rubelli, Tubes.

Il format è stato ideato da TOWANT, agenzia dedicata all’organizzazione di eventi di architettura in Italia e all’estero, che collabora con alcuni dei più importanti brand del design italiano e internazionale. Tra le manifestazioni organizzate in questi anni vi sono gli ArchitectsParty che quest’anno festeggiano il decimo anniversario; la DJ Arch, i parties negli showroom del design e l’ArchiBike un tour in bici alla scoperta di luoghi simbolo dell’architettura italiana.