Gary, cucciolone in cerca di attenzione: lo conoscerete al canile del Gazzo

Genova. Oggi per la rubrica #portamiacasa andiamo al canile del Gazzo, a Sestri Ponente, per conoscere Gary e Anna.

Gary ha un anno e mezzo, è di taglia medio piccola, ha un bellissimo pelo morbido e lungo. Era tenuto da solo in un giardino, mai fatto uscire, mai una coccola, mai un po’ di compagnia… Che ne dite di dargli una casa e una famiglia che gli dedichi tempo e attenzioni? Venite a conoscerlo. Per appuntamenti Fausta 3474545256

Anna è stata raccolta in strada durante i giorni di gelo: è sicuramente una micia che ha ancora fiducia nell’uomo, tanto da aver seguito fin o a casa chi l’ha salvata …cerchiamo una famiglia paziente che abbia voglia di darle fiducia e una cuccia calda per lei. Per appuntamenti Paola 3473312558

Fb amicidelcane Canile del Gazzo

email caniledelgazzo@libero.it