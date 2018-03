Gabriele Poggi si prende il Park Trail di Casella

Domenica 25 marzo si è corso il Park Trail Casella, manifestazione che ha visto una partecipazione non eccezionale in termini numerici, ma che è stata comunque molto avvincente con valori vicini fra i vari podisti in gara.

Il più veloce è stato Gabriele Poggi della Cambiaso Risso che ha completato gli 11 km del tracciato in 44’08” precedendo in modo chiaro Federico Capurro del BergTeam. Terza piazza per il piemontese Valerio Ottoboni, portacolori dell’Atletica Novese che accusa 30” dal primo. Non sale per un soffio sul podio l’esperto Oscar Rebora dello Zena Tri Team che per un solo secondo non è terzo.

A seguire troviamo la coppia dei Maratoneti Genovesi formata da Carlo Rosiello e Davide Pepoli. Settima posizione per Damiano Cinque della Podistica Valpolcevera, mentre al nono posto si trova Isabella Morlini dell’Atletica Reggio che vince la gara femminile con il tempo di 51’23”, lasciandosi alle spalle ampiamente la concorrenza con Clara Rivera dell’Atletica Cairo che paga un ampio ritardo dato che fa fermare il cronometro sul 54’16”. Terza Susanna Scaramucci dei Maratoneti Genovesi.