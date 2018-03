Fumogeni ritrovati sul binario del treno a Quarto, stazione evacuata

Genova. Sono stati notati da alcuni passeggeri di un treno e quindi segnalati alle forze dell’ordine. Una decina di fumogeni o fuochi d’artificio, a forma di candelotto, sono stati ritrovati nel pomeriggio al terzo binario della stazione ferroviaria di Quarto, nel levante di Genova.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri della polizia, la polizia ferroviaria, i vigili del fuoco, i medici del 118.

La stazione è stata evacuata e l’area circostante è stata messa in sicurezza, mentre la circolazione dei treni è stata bloccata ma solo per pochi minuti. I candelotti erano legati insieme con un nastro, come a simulare un fascio di dinamite.

L’intervento delle forze dell’ordine si è concluso senza grossi problemi. Indagini affidate alla Digos.