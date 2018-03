Frecciarossa, l’attacco di M5S e PD: “Tagli e ritardi su treni locali per far risparmiare 9 minuti a treno velocetto”

Genova. Su trasporti e ferrovie, in questo momento storico, si gioca la battaglia politica locale e non solo. Dopo l’inaugurazione del nuovo collegamento diretto tra Genova e Venezia grazie alla prima linea Frecciarossa genovese, arrivano le critiche del Movimento 5 Stelle, che criticano Toti con un comunicato stampa.

“Nel giorno in cui Toti inaugura in pompa magna l’ennesimo treno velocetto, evocando addirittura i fasti delle gloriose Repubbliche Marinare – si legge nella nota firmata Marco De Ferrari – si guarda bene dall’enumerare le devastanti conseguenze che quei 9 minuti appena di risparmio nella tratta Genova-Milano avranno su 9 treni locali e sulle vite di migliaia di pendolari liguri: infausti cambi di orario, riduzione dei servizi, tempi di percorrenza allungati, ulteriori minuti di ritardo per 9 treni, tra Intercity e regionali. E tutto per un Frecciarossa farlocco da 79 minuti per pochi privilegiati, da cui migliaia di pendolari saranno esclusi per volere di Regione Liguria”.

Ma l’attacco dei Pentastellati non finisce qu: “I 9 minuti in meno che il Frecciarossa impiega nel collegare Genova con Milano valgono più delle esigenze di migliaia di pendolari liguri? Domande che da mesi le associazioni hanno posto e a cui Toti sino ad ora si è ben guardato dal dare una risposta, raccontando una favola a cui i cittadini hanno smesso di credere da un pezzo”

I consiglieri regionali hano promesso di portare la questione in aula, sia in Liguria che in Piemonte, per chiedere e quantificare quali sono stati i tagli e gli spostamenti per permettere questa nuova tratta.

A ruota arriva anche la critica del Pd che parla di “ennesima bufala” di Toti. “Dopo il treno “velocetto” Genova-Milano inaugurato da Toti due anni fa che impiegava esattamente lo stesso tempo di prima a collegare il capoluogo ligure con quello lombardo, il presidente della giunta regionale ci prova ancora e lancia, in pompa magna, il Frecciarossa Genova-Milano-Venezia. Un treno talmente veloce da spingere Toti a definire quella odierna “un’ottima giornata per i trasporti della Liguria, per la competitività delle nostre aziende”.

“In poche parole: un avvenimento storico per i pendolari liguri – scrivono dal gruppo Pd in Regione – che finalmente potranno raggiungere Milano in… 9 minuti in meno. Esatto: non ci siamo dimenticati uno zero, si tratta proprio di 9 minuti, visto che si passa dell’ora e 39 del “vecchio” Intercity al tempo record di un’ora e mezza (ritardo più ritardo meno) del nuovo sfavillante Frecciarossa. Tutto questo saltando le fermate di Pavia e Voghera e per la “modica” cifra (calcolata sul prezzo base) di 7,50 euro in più (da 21,150 a 29 euro): quasi un euro per ogni minuto risparmiato. Un vero affare, insomma che potrebbe cambiare le sorti della Liguria. In attesa di questa vera e propria rivoluzione, però, i primi effetti che ha avuto il nuovo Frecciarossa al suo esordio sono stati tutt’altro che positivi e taumaturgici per i pendolari liguri. Chi infatti non usufruirà di questo convoglio (per questione di costi o di orari) dovrà fare i conti, com’è già accaduto questa mattina, con una fitta serie di ritardi e disagi su tutta la linea. Il Frecciarossa di Toti occupa le tracce di altri treni e quindi il disastro è servito”.