Genova. Ancora un alloro per Francesco Bocciardo: nel pomeriggio di sabato 3 marzo si è laureato campione italiano assoluto paralimpico nei 400 stile libero.

L’atleta tesserato Nuotatori Genovesi e Polizia ha conquistato la medaglia d’oro con il tempo di 5’07″77 a Brescia, dove si sono tenuti i campionati.

Foto 3 di 4







“È una gara tosta – ha commentato il campione genovese – che ogni anno vede aggiungersi nuovi e promettenti atleti, specialmente giovani, con un livello di competizione sempre più alto. Questo rappresenta un elemento estremamente positivo per tutto il mondo paralimpico. Come sempre è stata anche una gradita occasione per incontrare amici e compagni di squadra delle Fiamme Oro e della Nazionale. Personalmente mi ritengo soddisfatto della prestazione e del risultato“.

Erano 52 le società presenti alla kermesse nazionale con ben 161 atleti di cui 100 uomini e 61 donne. Erano 3 gli Esordienti (10-13 anni) in gara in questa manifestazione, 9 i Ragazzi (14-16 anni), 27 gli Juniores (17-19 anni) e 122 i Senior (oltre i 20 anni).