FloraLovers, su internet scatta la maratona di clic a petali & co in attesa di Euroflora 2018

Genova. Vivere in un bosco o in una grande città: non importa. Ciò che conta è immortalare. Da oggi tutti gli utenti che condivideranno un proprio scatto con gli hashtag #Euroflora2018 e #FloraLovers potranno vedere pubblicate sui canali ufficiali di Euroflora – Facebook e Instagram le foto più belle.

Piante, fiori e paesaggi saranno i soggetti prescelti. #Floralovers intercetta sui social i vari fotografi, gli amanti dei fiori, gli appassionati della natura e della vita all’aria aperta, pollici verdi e non, per raccontare con gli occhi degli utenti le infinite sfumature che la natura e l’arrivo della primavera portano con sé.

Se tutti abbiamo un fiore preferito, ora è il momento di mostrarlo al mondo. Con gli hashtag della manifestazione italiana florvivaistica per eccellenza. La challenge è aperta a tutti quelli che, da qualsiasi parte del pianeta, condividono lo spirito di Euroflora, quest’anno ancora più naturale, sostenibile, unica e meravigliosa.

Per sostenere l’iniziativa, i canali social di Genova more than this inviteranno i loro fan a condividere foto, video e stories per riempire le bacheche di fiori, paesaggio e natura aspettando Euroflora 2018.

Euroflora si svolgerà dal 21 aprile al 6 maggio ai Parchi di Nervi.