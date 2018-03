Fioccano i gol nella terza e quarta giornata del 32° Trofeo Caravella

Genova. Entra sempre più nel vivo la 32ª edizione del Trofeo Caravella, uno dei tornei calcistici giovanili più importanti della Liguria in programma sino a lunedì 2 aprile con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Figc, LND, Coni e Unicef.

“La manifestazione gode di grandi apprezzamenti in ragione anche del grande impegno profuso in questa settimana da tutto il nostro staff – spiega Giovanni Franini, presidente del Molassana Boero -. Quest’anno la dedichiamo al nostro segretario, Mauro Conte, figura di grandi valori umani e sportivi che ci ha prematuramente lasciato”.

La situazione nella leva 2001 vede il Molassana Boero in testa nel girone A e il Genova Calcio, in ragione della netta vittoria di stamattina sul Pieve Ligure, alla pari con Ca de Rissi San Gottardo nel girone B. Quest’ultima, però, deve ancora giocare contro il sodalizio pievese. Nel girone C importante affermazione mattutina dell’Anpi Casassa per 2-1 sulla Rivarolese.

Per la leva 2002, domani alle 14, sarà decisiva la sfida tra Molassana Boero e James Academy per la conquista del girone A. Campomorone-S.Olcese vince il girone B: dopo Anpi Casassa, sempre con il punteggio di 2-1 viene regolato anche Ca de Rissi San Gottardo.

James, Ca de Rissi San Gottardo e Genovese Boccadasse sono provvisoriamente in testa ai 3 gironi della leva 2003. Ligorna e Sammargheritese guidano i gironi A e B della leva 2004. Campomorone-S.Olcese, Molassana Boero Rossi e Goliardica Polis 1993 comandano momentaneamente nella leva 2005.

Nel MiniCaravella, leva 2006, nel girone B l’incontro al vertice tra Campomorone Sant’Olcese (7 punti) e Molassana Boero Rossi (5 punti) si chiude 0-0, con il Baiardo “in agguato” a quota 4 punti. Nella leva 2007, girone A, importante e netta vittoria per Ca de Rissi San Gottardo su San Bernardino Fieschi. Nel girone B è in testa San Bernardino Solferino con 4 punti, nel girone C girandola di reti tra Bogliasco e Polisportiva Santa Maria: il 5-3 finale permette ai bogliaschini di agganciare l’avversario in testa alla classifica. Campomorone Sant’Olcese e Sestrese condividono la vetta del girone E. Nella leva 2008 spiccano, invece, i due successi dell’Athletic Club Liberi nel girone B mentre nel girone C il Genoa si arrende prima al Genova Calcio e poi alla Virtus Entella.

Due vittorie (in mattinata il 3-0 al Molassana Boero) e un pareggio, nel girone A leva 2009, fanno volare James Academy. Doppia affermazione dell’Athletic G. Mora, l’ultima per 7-3 contro l’Anpi Sport Casassa, nel girone B. Irraggiungibile, nel girone C, San Bernardino Solferino dopo un filotto di tre vittorie, l’ultima per 2-0 contro la Polisportiva Santa Maria. Il Baiardo sale a quota 7 punti nel girone D. Leva 2010: sorride la Sampdoria, con 6 punti (oggi l’affermazione sul Levante) nel girone B, mentre San Bernardino Solferino è a 4 punti nel girone A dopo l’odierno successo sul Baiardo. Avanti anche il Genoa, dopo aver sconfitto Santa Maria e Club Erg, nel girone C.