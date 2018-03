Fine campagna, il M5S anticipa la chiusura con una pizzata, il Pd ripiega al chiuso per maltempo, il centro destra unito al Porto antico

Genova. L’unico ad ‘anticipare’ la chiusura della campagna elettorale, la più breve e gelida che si ricordi – e non solo per le condizioni meteo estreme – sarà il movimento 5 Stelle che ha deciso di anticipare a stasera il fine campagna con una pizzata in vico dei Biscotti in centro storico: obiettivo della serata è anche quello di raccogliere un po’ di fondi per consentire domani ai candidati pentastellati liguri di scendere domani a Roma per la chiusura campagna del candidato premier Luigi di Maio.

Tutti gli altri schieramenti invece, hanno scelto l’ultimo giorno e orari quasi contemporanei per salutare i loro elettori e invitarli un’ultima volta al voto (visto che dalla mezzanotte scatta il silenzio elettorale). E il freddo ha fatto optare tutti per spazi al chiuso, ben lontani dalle piazze che tra rischio astensionismo e maltempo avrebbero rischiato di presentarsi semivuote.

Il Pd aveva in realtà era l’unico che aveva scelto di chiudere la campagna elettorale all’aperto per “stare tra la gente” come da decalogo di Matteo Renzi ma lo sbigottimento di militanti ed elettori all’idea di passare una serata al gelo ha riportato i vertici locali del partito a più miti consigli. La chiusura sarà quindi al Fondaco di Salita Arcivescovado con tanto di ritorno delle mitiche focaccette di Crevari. non demorde invece il candidato Pippo Rossetti che anticiperà la chiusura sfidando le intemperie con una biciclettata a favore della mobilità sostenibile che partirà alle 15 in piazza Martinez.

Sempre nel campo del centro sinistra Liberi e Uguali sceglie il circolo Cap per chiudere la campagna e dà appuntamento agli elettori dalle 17 alle 19.

Il centro destra non solo aveva deciso da subito di stare al caldo ma anche di mostrarsi in Liguria ancora una volta compatto. Per questo l’appuntamento di chiusura, che vedrà tra gli animatori non a caso il sindaco di Genova Marco Bucci e il governatore Giovanni Toti, sarà unico per tutto lo schieramento di centro destra: l’appuntamento è alle 18 alla sala Maestrale dei Magazzini del cotone dove ci saranno i candidati di tutta la coalizione: Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi con l’Italia

Potere al popolo chiuderà al circolo Arci 30 giugno a partire dalle 20.30 con cena, musica e comizi mentre Sinistra rivoluzionaria chiuderà di fatto la sua campagna pastipando alla manifestazione in Paolo Da Novi contro Casapound che chiude a sua volta con il candidato premier Simone Di Stefano in una discoteca della Foce un evento blindatissimo dal punto di vista dell’ordine pubblico.

Per 10 Volte meglio appuntamento domani alle 18.30 per il party di fine campagna al piano ammezzato di palazzo Ducale, a Mentelocale. L’appuntamento si chiama “10X Open Night”. La lista, nata soltanto la scorsa estate, si propone di creare 10 milioni di posti di lavoro in 10 anni e candida diversi imprenditori e startupper.