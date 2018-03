Genova. Una luce rossa, intensa, che si è vista anche da lontano: è divampato intorno alle 20 di questa sera un incendio che ha interessato il ripetitore.

E’ successo sulla collina del Righi, sulle alture di Genova, nell’area del parco del Peralto.

Foto 2 di 2



Sul posto i vigili del fuoco, hanno spiegato che a prendere fuoco è stata la parte interna all’antenna della Telecom.

Ancora da chiarire le cause e se il rogo sia stato dovuto a un sovraccarico elettrico o se si tratti di un gesto doloso. Dell’episodio è stata informata la digos che ha inviato una pattuglia visto che i ripetitori sono spesso bersagli per azioni di stampo anarchico, ma al momento e in assenza di rivendicazioni non vi sono elementi per far propendere nessuna ipotesi. Vero è che fino ad oggi i sabotaggi rivendicati dagli anarchici erano stati di modesta entità.

Il rogo nel frattempo è stato spento dai pompieri.