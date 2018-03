Fegino, incidente sul lavoro: operaio rimane sotto un muletto

Genova. Un uomo di 30 anni è rimasto ferito in modo serio questa mattina, intorno alle 5e30, mentre lavorava in via Evandro Ferri, a Fegino, in Valpolcevera.

L’operaio è rimasto con una gamba incastrata sotto un mezzo da lavoro, un muletto. E’ stato soccorso da un’ambulanza del 118 e un’automedica e trasportato all’ospedale Villa Scassi.

La ferita si è poi rivelata meno grave del previsto ma sono state avviate indagini per accertare le condizioni di sicurezza all’interno dell’impresa.