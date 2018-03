Farmacie Comunali, lavoratori aprono stato di agitazione: “Giunta mente, i bilanci sono in attivo”

Genova. I lavoratori delle Farmacie comunali aprono l’agitazione: “I numeri presentati dall’amministrazione sono falsi, vogliono fare business”.

I dipendenti di Farmacie genovesi Srl smentiscono, infatti, le affermazioni dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora, che nei giorni scorsi a mezzo stampa, si è espresso sulla presunta vendita della Società da parte di Tursi al fine di “tagliare i costi” e ha dichiarato che i ricavi di Farmacie Genovesi Srl non coprono le spese. Secondo i lavoratori “Niente di più falso: il rendiconto dell’esercizio è pubblico e tutti possono controllare i bilanci consuntivi e preconsuntivi. Per Farmacie Genovesi srl il consuntivo 2016 è stato di +36.000 euro ed il preconsuntivo 2017, non ancora chiuso, di +59.000 euro”.

Secondo gli addetti “Tutti i maggiori introiti sono stati investiti nelle ristrutturazioni per rendere le farmacie più moderne, funzionali ed offrire un miglior servizio alla cittadinanza. Oggi si tenta di capitalizzare quegli impegni finanziari con un’operazione volta solo a “fare cassa”.

La lettura che viene data dall’operazione paventata è univoca: “E’ chiaro che per l’Amministrazione Comunale la logica della vendita è esclusivamente quella del business, mentre non vi è alcun interesse nei confronti della valenza sociale di questo presidio, così importante per la cittadinanza, né tantomeno per il peggioramento delle condizioni a cui i lavoratori andrebbero incontro, in caso di privatizzazione”.

E’ per questo che, in data odierna, è stato proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti di Farmacie Genovesi Srl, “senza esclusione di ogni forma di lotta per evitare un’operazione scellerata che, su altri capoluoghi italiani dove fu agita negli anni scorsi, sta determinando arretramento nelle condizioni e nella retribuzione dei lavoratori, finanche la perdita di posti di lavoro”.

A firmare l’annuncio le RSA Filcams – Fisascat – Uiltucs Liguria