Europei Cadetti: Italia d’oro con Filippo Armaleo

Genova. Porta la firma di Filippo Armaleo la prima medaglia ligure ai campionati europei Cadetti e Giovani di Sochi 2018. L’atleta della Cesare Pompilio ha conquistato la medaglia d’oro nella spada maschile a squadre categoria Cadetti coi connazionali Davide Di Veroli, Simone Greco e Alessandro Gabriolo.

Armaleo è stato tra i protagonisti di una cavalcata inarrestabile, che ha visto gli azzurri dominare fin dagli ottavi di finale, vinti 45-16 sulla Turchia, per poi proseguire ai quarti con il 45-22 rifilato alla Polonia, in semifinale col 45-31 all’Ucraina, e chiudere in finale col 45-22 sulla Germania.

Nella gara di oggi l’allievo del maestro Paolo Zanobini ha registrato un saldo stoccate complessivo di più 7. L’atleta ligure aveva chiuso al dodicesimo posto la gara individuale, uscendo sconfitto agli ottavi di finale.

Di seguito i risultati.

Finale

Italia b. Germania 45-22

Finale 3°-4° posto

Ucraina b. Austria 45-26

Semifinali

Italia b. Ucraina 45-31

Germania b. Austria 43-37

Quarti di finale

Italia b. Polonia 45-22

Ucraina b. Gran Bretagna 45-42

Austria b. Ungheria 45-37

Germania b. Israele 43-42

Ottavi di finale

Italia b. Turchia 45-16

Classifica (21): 1ª Italia, 2ª Germania, 3ª Ucraina, 4ª Austria, 5ª Ungheria, 6ª Polonia, 7ª Israele, 8ª Gran Bretagna.