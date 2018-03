Euroflora, parcheggi dedicati e bus navetta anche da Recco

Genova. Il Comune di Recco mette a disposizione i parcheggi auto e moto per i visitatori di Euroflora.

Lilli Lauro: “La rassegna dedicata ai fiori è una bella occasione per Genova e per tutto il territorio metropolitano”.

Si è svolto ieri mattina in Regione Liguria l’incontro con la consigliera regionale Lilli Lauro, nonché delegata ai Municipi di Genova, per rispondere alla proposta del Comune di Recco diretta a offrire parcheggi disponibili in città per quanti desiderano lasciare l’auto e raggiungere Euroflora con i mezzi pubblici. ”

Ho accolto con interesse la proposta – spiega Lilli Lauro – che servirà ad alleggerire il traffico durante i giorni dell’evento. Il casello autostradale di Recco precede quello di Nervi per chi viene da levante ed è l’ultimo per chi invece viene da ponente. Utilizzare questa uscita autostradale risulta quindi una vera comodità per quanti decidano di lasciare la loro auto nelle aree blu della cittadina e raggiungere Euroflora con il treno, i bus navetta, le corriere Atp e taxi”.

“I visitatori potranno anche fermarsi a fare shopping o a gustare una delle eccellenze gastronomiche della Liguria: la focaccia con il formaggio. La rassegna dedicata ai fiori è una bella occasione per Genova e per tutto il territorio metropolitano”.

Intanto il Comune di Recco sta già valutando quanti saranno i posti auto a disposizione e ha in programma di avviare un accordo con la società autostradale, per indicare sui display luminosi l’uscita autostradale di Recco come consigliata per Euroflora.

Hanno partecipato all’incontro Giacomo Tinella, responsabile della sicurezza per Euroflora, Federico Bogliolo assessore alla mobilità del Municipio Levante; per Recco erano presenti il vicesindaco Gianluca Buccilli, l’assessore alla viabilità, Valentina Grazioli, il comandante della polizia locale Mirko Mussi, Daniela Bernini e Cristina Carbone del Consorzio della Focaccia col formaggio.