Emozioni e divertimento al 32° Trofeo Caravella

Genova. Proseguono le sfide sui campi del Molassana Boero del centro sportivo di Cà de Rissi in occasione dell’edizione numero 32 del Trofeo Caravella, uno dei tornei calcistici giovanili più importanti della Liguria in programma sino a lunedì 2 aprile con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Figc, Lnd, Coni ed Unicef.

Nella leva 2001, dopo il successo del Molassana Boero per 1-0 sul James Academy, si registra nel girone B l’affermazione del Ca de Rissi per 2-0 su Genova Calcio mentre nel girone C c’è il pareggio a reti bianche tra Genovese Boccadasse e Rivarolese. Blitz Cà de Rissi, nel girone A della leva 2003, per 1-0 contro la Rivarolese.

Nella leva 2004, girone A, l’Angelo Baiardo regola il Molassana Boero per 1-0. I padroni di casa, in questo caso leva 2005 girone A, cedono 0-2 al Campomorone Sant’Olcese. Finisce 0-0 l’incontro tra Athletic Club Liberi e Ca de Rissi San Gottardo nel girone C. Borzoli e Baiardo pareggiano 1-1 nel girone D

Nel MiniCaravella, leva 2006, inizia bene il cammino del Molassana Boero Rossi con il 4-0 al San Bernardino Solferino e lo 0-0 contro il Baiardo. Nel girone D, invece, un successo (4-0 contro il Ligorna) e una sconfitta (1-2 contro la Rivarolese) per il Bogliasco. Pari, per la leva 2007, tra Molassana Boero Azzurri e Ca de Rissi San Gottardo (2-2) nel girone A e tra Molassana Boero e San Bernardino Solferino (ancora 2-2) nel girone B. La Polisportiva Santa Maria infligge un severo 3-1 al Genova Calcio mentre nella leva 2008 cede il passo all’Athletic Club Liberi. Quest’ultima squadra, nella leva 2009, è sconfitta dalla James Academy (girone A) mentre l’Athletic Mora, nel girone B, mette in riga Campomorone Sant’Olcese. Nel girone C San Bernardino-Solferino batte seccamente Rivarolese mentre nel girone D il Baiardo batte l’Ozanam e pareggia con la Sestrese. Grande vivacità nelle sfide della leva 2010.

Domani al via le sfide tra i più piccoli leve 2011 e 2012.

Clicca qui per avere tutte le informazioni aggiornate.