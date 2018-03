Edicolanti costretti a lunghi viaggi per avere biglietti Amt, l’appello di Confesercenti

Genova. Affidare a soggetti terzi il servizio di approvigionamento dei biglietti Amt. Questa la proposta di Christian Cartosio, presidente di Fenagi Confesercenti Genova, alla luce di una situazione ormai molto complicata: la chiusura dello sportello per il cittadino e della biglietteria Amt di via Bobbio, con conseguente trasferimento a Brignole.

Previsti disagi sia per i pendolari sia per i giornalai che acquistavano gli stock dei titoli di viaggio in Valbisagno e che, adesso, dovranno recarsi ogni volta nei pressi della stazione ferroviaria, “con tutte le scomodità derivanti dal traffico e dalla carenza di parcheggi – dice Cartosio, che aggiunge – probabilmente non tutti sanno che noi edicolanti non riceviamo direttamente i biglietti Amt nel nostro punto vendita, come già avviene per quotidiani e riviste, ma dobbiamo rifornirci presso i point dell’azienda, che già oggi sono limitati a poche zone della città, spesso molto lontane dal nostro luogo di lavoro. A titolo di esempio, i giornalai di Voltri devono recarsi in via Avio e, d’ora in poi, tutta la Valbisagno dovrà gravitare su Brignole, zona centrale e congestionata dal traffico, dove contrariamente a via Bobbio è quasi impossibile trovare un parcheggio”.

Cartosio lancia un invito: “Fenagi Confesercenti torna a sollecitare l’Amt ad affidare a soggetti terzi il servizio di approvigionamento dei titoli di viaggio, di modo che questi possano essere recapitati direttamente alle edicole. In altre parole, se gli stessi distributori che già ci riforniscono dei giornali, potessero consegnarci anche i biglietti del bus e della metropolitana, il nostro lavoro ne risulterebbe semplificato. E magari molti colleghi che in questi anni hanno rinunciato a vendere i titoli di viaggio – nella maggior parte dei casi, va detto, per la riduzione dei fidi concessi alle edicole – sarebbero invogliati a ripristinare il servizio”.