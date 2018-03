Moconesi. Nonostante il programma ridotto dal maltempo, il campionato di Eccellenza ligure non ha fatto mancare il lavoro al giudice sportivo, che ha squalificato tre giocatori ed un allenatore.

Luca Baracco (Pietra Ligure) è stato fermato per tre gare in quanto espulso “perché, in seguito ad un presunto fallo da rigore non assegnato, protestava veementemente contro il direttore di gara; nonostante questi lo invitasse a calmarsi, ad azione ultimata da parte degli avversari, si avvicinava al direttore di gara urlandogli contro un’espressione blasfema”.

Fabio Sordi (Moconesi Fontanabuona) e Fabio Laera (Imperia) dovranno saltare la prossima partita.

Mario Pisano, allenatore del Pietra Ligure, è stato squalificato per tre giornate in “perché, al termine della gara, si avvicinava con tono plateale e fare minaccioso al direttore di gara, ingiuriandolo e, nonostante l’invito a calmarsi da parte del direttore di gara stesso, continuava ad urlargli contro, venendo, poi, allontanato da un suo dirigente”.

Il Pietra Ligure è stato multato di 150 euro perché “per tutta la durata della gara, alcuni sostenitori della società ospitante, rivolgevano all’indirizzo del direttore di gara espressioni offensive, gravemente ingiuriose e di stampo discriminatorio”.

La classifica marcatori dopo 24 giornate:

21 reti: Daddi (Imperia), Mura (Rivarolese).

20 reti: Bertuccelli (Valdivara 5 Terre).

17 reti: S. Romei (Genova Calcio).

14 reti: Lobascio (Serra Riccò), Maggiore (Fezzanese).

13 reti: Lorenzini, L. Corvi (Fezzanese).

12 reti: Zunino (Pietra Ligure), Salzone (Ventimiglia).

10 reti: Sanci (Imperia), Alvisi (Valdivara 5 Terre), Baudi (Fezzanese), Mengali (Vado).

9 reti: Anselmo (Pietra Ligure), Donati (Molassana Boero).

8 reti: Ilardo (Genova Calcio), Gaggero (Albenga), Compagnone (Busalla), Marrale (Sammargheritese), Sighieri (Rivarolese).

7 reti: Marasco (Rapallo), Calcagno (Albenga), Liguori (Sestrese), Di Pietro (Vado).

6 reti: Mozzachiodi (Valdivara 5 Terre), S. Cagliani (Busalla), S. Cilia, Belfiore (Sammargheritese).

5 reti: Venturelli (Genova Calcio), Castagna (Imperia), Galiera, Trotti (Ventimiglia), A. Costa (Molassana Boero), Baracco (Pietra Ligure), Gambarelli (Sammargheritese), Dieci, G. Cotellessa (Busalla), Chiarabini (Rivarolese).

4 reti: N. Morando, Re (Serra Riccò), Repetto (Busalla), Cupini, Zavatto (Fezzanese), Nelli, M. Rossi, Marchi (Rapallo), De Persiis, G. Cilia (Sestrese), Oliviero (Rivarolese), Facello, Rovere (Pietra Ligure), Piovano, Metalla (Vado).

3 reti: Ejalonibu (Valdivara 5 Terre), Ymeri (Imperia), Mortola, Chiapperini (Sammargheritese), Lunghi (Fezzanese), Casagrande, Criscuolo (Moconesi Fontanabuona), Felici, Cafournelle (Ventimiglia), Andreis, Licata, Antonelli (Albenga), Guidotti, Cafferata (Molassana Boero), Vagge (Vado), L. Costa (Genova Calcio).

2 reti: Masi (Sammargheritese), Lipani, Lo Stanco (Sestrese), Poggioli, M. Montecucco (Serra Riccò), P. Oneto (Moconesi Fontanabuona), Centino, Bottino, P. Rossi (Pietra Ligure), Laera, Giglio, Ambrosini (Imperia), Pondaco, Michi, Carbone, Mosto (Rapallo), Iroanya, El Caidi, Ortelli (Valdivara 5 Terre), A. Rocca, Pastorino, Revello, Perlo, Piazza (Albenga), Morabito, Garrasi (Rivarolese), Pennucci, Grasselli (Fezzanese), Del Nero, Francesconi (Vado), Bortolini, Oliva, Arnulfo, Ottoboni (Busalla), Traverso, Tangredi, Sassari, Digno, Camoirano (Genova Calcio).

1 rete: Canu (Imperia), Job, Ferrante, Parodi, Piroli, Liguori, Ardinghi, Mereto (Sestrese), Cargioli, Terminello, De Martino, Gavini (Fezzanese), Grasso, Nuti, A. Naclerio, Garibotti, Olonisakin (Valdivara 5 Terre), Dell’Ovo, Sanguineti, Duranti, Galluzzo, Giambarresi, Pannone, Quattrone, Ferrarotti, Campanella (Moconesi Fontanabuona), M. Romei, Mancini, Caramello (Molassana Boero), Puddu (Pietra Ligure), Gallio, J. Signorini, Maucci, Cagnazzo, Neirotti, Privino (Sammargheritese), Simonetti, Pira, Badoino, Caredda, Fanelli (Albenga), Murtas (Busalla), Cappannelli (Genova Calcio), F. Ghirlanda, Napello, Sanguineti, Maffei (Rapallo), Majorana, Varvicchio, Ciccia, Sardu, Termini (Serra Riccò), Ferrara, Buono, Eretta (Vado), A. Rea, Allegro, Mamone (Ventimiglia), Malatesta, Memoli, Martino, Donato, Sangiuliano (Rivarolese).

Autoreti: Giglio (pro Sammargheritese), Ottoboni (pro Fezzanese), F. Burdo, Pinna (pro Pietra Ligure), Danio (pro Busalla), Forlani, Salvarezza (pro Sestrese), Boccardo (pro Ventimiglia), Pastorino (pro Imperia).