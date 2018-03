Droga, ancora spaccio in Centro Storico, ma non solo: due arresti tra San Martino e Rivarolo

Genova. Ancora spaccio, ancora arresti e denunce. Tre pusher sono stati intercettati dai carabinieri in diverse zone della città: non solo centro storico, dunque, ma altri quartieri della città.

Insieme all’unità cinofila di Albenga, i Carabinieri della Maddalena, hanno fermato un giovane straniero, che aveva appena aveva ceduto un involucro ad uno sconosciuto che presumibilmente conteneva dello stupefacente. Bloccati, e recuperato l’incarto, ispezionato dagli operanti, è risultato essere della “marijuana”. Pertanto, il pusher, identificato in C.E., nigeriano di 22 anni, incensurato e abitante in una comunità cittadina, è stato tratto in arresto per “spaccio di sostanze stupefacenti”. L’acquirente, un albanese di 19 anni, sarà segnalato all’U.T.G. quale assuntore.

In serata, invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di San Martino, in via Nostra Signora Neve, fermava per un controllo un genovese di 29 anni, G.M., che perquisito è stato trovato in possesso di 1 grammo di “hashish” nascosto dentro un pacchetto di sigarette. Poco dopo, perquisita l’abitazione, gli operanti, rinvenivano e sequestravano 2 tavolette della stessa sostanza del peso di 100 grammi e un involucro contenente ulteriore 4 grammi della sostanza e 2.500 euro, forse provento dell’illecita attività. Il giovane è stato internato presso il carcere di Marassi.

In nottata, invece, un equipaggio del Nucleo radiomobile, in via Rossini a Rivarolo, fermava e controllava a bordo di un veicolo in qualità di passeggero, un genovese di 36 anni. F.M., gravato di pregiudizi di polizia, perquisito è stato trovato in possesso di un panetto di “hashish” del peso di 50 grammi. Ispezionata l’abitazione, gli operanti, rinvenivano e sequestravano ulteriori panetti della stessa sostanza di totale ulteriori 100 grammi. Pertanto è stato tratto in arresto per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.