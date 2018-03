Dream Syndicate: dalla California a Sestri Levante la storia della musica passa per il Mojotic

Genova. Per l’edizione 2018 anche i Dream Syndicate faranno tappa al Mojotic Festival di Sestri Levante, rassegna che da 10 anni porta in riviera alcuni dei nomi, nuovi e classici, più interessanti della scena rock, indipendente e non.

La storica band californiana, fondatrice del genere musicale conosciuto come paisley underground (un mix di rock, folk e psichedelia), si esibirà al Teatro Arena Conchiglia martedì 26 Giugno 2018. I Dream Syndicate porteranno in tour il loro ultimo lavoro, How Did I Find Myself Here?, il quinto in studio e primo dopo una pausa di trent’anni.

I biglietti saranno disponibili sul circuito ufficiale Vivaticket, Ticketone e Diyticket dalle ore 11 di giovedì 15 marzo 2018. Tutti gli ultimi aggiornamenti sulla programmazione del festival li potete invece trovare sul sito www.mojotic.it e sulla pagina Facebook Mojotic.

Questa data si aggiunge alle altre già annunciate da Mojotic: lunedì 25 giugno Tom Walker, il 21 luglio i Gogol Bordello, il 30 luglio Fink. Altri nomi in arrivo.