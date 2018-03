Genova. Sono cresciuti in media del 60% con picchi che hanno raggiunto quasi il +90% nella seconda domenica di marzo, i visitatori nei musei civici genovesi nelle domeniche gratuite, iniziativa nata alcuni anni fa ma “rivitalizzata” dall’assessorato al Marketing Territoriale, Cultura e Politiche Giovanili presieduto da Elisa Serafini, che ha promosso una nuova campagna di comunicazione sui canali digitali e web con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani.

Il boom riguarda, in particolar modo, i musei di Strada Nuova, il Museo d’Arte Orientale Chiossone, il Museo di Sant’Agostino e il Museo di Storia Naturale, ma anche musei più “periferici” come le Raccolte Frugone di Nervi e il Museo Archeologico di Pegli.

“Di questi tempi non è semplice “convincere” i giovani ad andare nei musei. Per questo abbiamo scelto di scommettere sui social e sul web.” – Commenta l’Assessore Elisa Serafini. E aggiunge: “E’ stato sufficiente un investimento a costo 0 per valorizzare questa iniziativa. Ogni amministratore pubblico ha il dovere di lavorare basandosi su dati, con l’obiettivo di produrre risultati misurabili in modo quantitativo e qualitativo. Questo è l’impegno del nostro mandato amministrativo”.

Garantita l’apertura dei Musei a Pasqua e Pasquetta, momento particolarmente importante anche per i visitatori d’oltre confine.

“Ogni visitatore genovese è un potenziale “ambasciatore”, tornerà con amici, accompagnerà turisti e familiari, e permetterà ai nostri musei di crescere in visibilità e sostenibilità, E’ un investimento di medio -lungo termine” – rileva infine, Elisa Serafini.

Le domeniche gratuite per i residenti proseguiranno per tutto il 2018 in queste strutture:

# – Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Tursi – Via Garibaldi 11 # – Museo Civico di Storia Naturale – Via Brigata Liguria 9 # – Museo di Arte Orientale Chiossone – Piazzale G. Mazzini 4 # – Museo di Sant’Agostino – Piazza Sarzano 35 # – Museo della Commenda – Piazza della Commenda 1 # – Raccolte Frugone – Musei di Nervi – Via Capolungo 9 # – Museo di Archeologia Ligure – Villa Durazzo-Pallavicini, Via Ignazio Pallavicini 13 L’ingresso gratuito per i residenti è valido dietro presentazione di documento di identità.