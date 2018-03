“Discovering Genova”, nella settimana del treno per Venezia la rivista dei Frecciarossa ci dedica la copertina

Genova. Non è un caso che proprio questo mese, sulla rivista dei Frecciarossa – i treni veloci Trenitalia – ci sia la nostra città, in copertina e in un vasto articolo all’interno del magazine.

Non è un caso perché giovedì mattina ci sarà il viaggio inaugurale del nuovo treno veloce e diretto tra Genova e Venezia (con fermata a Milano).

Il Frecciarossa partirà da Genova Brignole alle 6.58, da Principe alle 7.05 con arrivo a Milano Rogoredo alle 8.24, a Milano Centrale alle 8.35 e arrivo previsto a Venezia Santa Lucia alle 11.10. Al ritorno, invece, partenza da Venezia alle 15.50, da Milano Centrale alle 18.25, da Milano Rogoredo alle 18.37, con arrivo a Genova Piazza Principe alle 19.55 e Brignole alle 20.03.

Prezzi? Da 19.90 euro anche se online, sul sito di Trenitalia, è già difficile trovare ancora queste offerte.

Il viaggio inaugurale vedrà a bordo anche la giunta della Regione con il presidente Giovanni Toti. A Milano tappa di saluto del neopresidente della Regione Lombardia Fontana.

I pendolari liguri rappresentati da Assoutenti sono preoccupati che la nuova tratta possa inficiare la velocità dei treni dei pendolari, ma l’azienda di trasporto ha escluso disagi. Intanto l’assessore alla Cultura e Marketing territoriale del Comune di Genova Elisa Serafini si rallegra, via Facebook, della guadagnata presenza sulla rivista patinata dei treni