Dick, dalla Calabria a Rapallo, un cucciolo in cerca di casa

Rapallo. Si chiama Dick, ha 6 mesi, è appena arrivato dalla Calabria ed è in cerca di una splendida adozione. Questo è uno dei protagonisti di oggi per la nostra rubrica quotidiana #portamiacasa, in collaborazione con strutture e volontari che si occupano di quattro zampe senza famiglia.

Oggi siamo quindi al rifugio Rapallo con la Lega amici degli animali che ci propone anche la storia di Nina.

Femmina di pastore tedesco di 5 anni, molto dolce ed equilibrata. Ama giocare e il contatto umano. Cerca una nuova famiglia che sia davvero per tutta la vita. Non deve essere relegata in un giardino ma vivere il calore di una casa.

Per info e adozioni. Lega Amici degli Animali Rapallo – Onlus – 0185/263048 – 3476019612 – 3396346365