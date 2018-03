Derby Sampdoria-Genoa, al via le prelazioni per gli abbonati rossoblù

Genova. Niente code particolari per la prima giornata di vendita dei biglietti per il derby di sabato 7 aprile, al Ticket Office del Genoa Museum and Store al Porto Antico (orario continuato 10-19). Lo rivela la società stessa.

Da stamattina è possibile esercitare le prelazioni da parte degli abbonati di tutti i settori (tagliandi per il settore 5) e di Gradinata Nord (titoli di accesso per la Nord).

Per gli abbonati di ogni settore la vendita prosegue sino a esaurimento dei ticket, mentre per gli abbonati di Gradinata Nord il termine ultimo è fissato martedì 3 aprile (anche sabato e domenica il ticket office è regolarmente aperto, non lunedì invece in corrispondenza del giorno di chiusura).

Per ottenere il biglietto all’atto di acquisto del tagliando è indispensabile la presentazione, in aggiunta a un documento d’identità in corso di validità. Stessa procedura per i voucher.

Si possono acquistare quattro tagliandi a persona, previa esibizione delle corrispettive tessere/abbonamenti in originale e dei documenti di riconoscimento (anche fotocopie) per ciascuno degli intestatari, siano essi maggiorenni o minorenni. Le eventuali giacenze, dopo la fase delle prelazioni, saranno intercettabili a partire da mercoledì 4 aprile sempre al ticket office.