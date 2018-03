Depositi petrolchimici, Cornigliano si mobilita. Assemblea e raccolta firme: “Siamo lo zerbino della città”

Genova. La nuova ubicazione dei depositi costieri di prodotti petroliferi e chimici, oggi a Multedo, continua a dividere e mobilitare la città.

Dopo il recente passaggio in Consiglio comunale, durante il quale lo spettro, per i Corniglianesi, di trasferimento nelle aree ex-Ilva è stato più che una presenza, la popolazione di mobilita per informarsi e raccogliere le firme contro questa ipotesi.

L’evento, organizzato dal Comitato Cornigliano per la Città e Paola Marenco, vuole mettere un punto sulla vicenda: “Non siamo più disposti ad accettare che altre servitù vengano ancora accolta nella nostra delegazione – si legge nel manifesto dell’assemblea – che ha già subito per anni molte imposizioni nocive alla salute e che ci hanno reso lo zerbino della città”.

L’incontro inizierà alle ore 21 di martedì 20 presso la Bocciofila Corniglianese di Piazza Rizzolio 23. A margine dell’incontro saranno raccolte le firme per la petizione contro questo decisione.

“Invitiamo tutti i corniglianesi, tutti i cittadini del ponente, i rappresentanti dei municipi e i consiglieri comunali che appoggiano la nostra causa a partecipare”. O pro o contro, non esistono mezze misure.