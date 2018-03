Davide Mumolo e Cesare Gabbia ad Amsterdam con l’otto azzurro

Genova. Come a Torino, in occasione della D’Inverno sul Po, i migliori azzurri saranno in gara ad Amsterdam, nei Paesi Bassi; nell’otto azzurro saranno presenti i colori della Canottieri Elpis Genova.

I genovesi Davide Mumolo e Cesare Gabbia gareggeranno alla Heineken Roeivierkamp, regata giunta alla quarantaseiesima edizione che si disputa su quattro distanze (250, 750, 2500 e 5000 metri), assieme a Luca Parlato (Marina Militare), Emanuele Liuzzi (Fiamme Oro), Bruno Rosetti (CC Aniene), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Marco Di Costanzo (Fiamme Oro), Leonardo Pietra Caprina (CC Aniene) e al timoniere Enrico D’Aniello (RYC Savoia). Ad Amsterdam parteciperà anche un equipaggio Master della Canottieri Santo Stefano al Mare.

Domani è in programma la disputa delle gare su 2500 e 250 metri, che dalle 7,30 del mattino si protrarranno fino alle 17, quando inizieranno poi le premiazioni. Domenica, invece, prima, dalle 7,30 alle 14, ci saranno le gare sui 5000 metri, mentre a seguire fino alle 17,30 ultime regate, stavolta sui 750 metri. Le premiazioni della domenica si terranno infine alle 20,30, con una cerimonia serale che chiuderà la manifestazione.